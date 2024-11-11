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Наслідки обстрілів: в Одесі пошкоджені понад 500 житлових об’єктів

Наслідки російських військових обстрілів. Фото: прсслужба Одеської міської радиНаслідки російських військових обстрілів. Фото: пресслужба Одеської міської ради

Впродовж чотирьох днів російські війська атакують Одесу. За цей час були пошкоджені 422 квартири в 14 багатоповерхівках.

Про це повідомив Одеський міський голова Геннадій Труханов. 

Він зазначив, що крім того, постраждав 121 приватний будинок.

Наслідки російських військових обстрілів. Фото: пресслужба Одеської міської радиНаслідки російських військових обстрілів. Фото: пресслужба Одеської міської ради
Наслідки російських військових обстрілів. Фото: пресслужба Одеської міської радиНаслідки російських військових обстрілів. Фото: пресслужба Одеської міської ради
Наслідки російських військових обстрілів. Фото: пресслужба Одеської міської радиНаслідки російських військових обстрілів. Фото: пресслужба Одеської міської ради
Наслідки російських військових обстрілів. Фото: пресслужба Одеської міської радиНаслідки російських військових обстрілів. Фото: пресслужба Одеської міської ради
Наслідки російських військових обстрілів. Фото: пресслужба Одеської міської радиНаслідки російських військових обстрілів. Фото: пресслужба Одеської міської ради
Наслідки російських військових обстрілів. Фото: пресслужба Одеської міської радиНаслідки російських військових обстрілів. Фото: пресслужба Одеської міської ради
Наслідки російських військових обстрілів. Фото: пресслужба Одеської міської радиНаслідки російських військових обстрілів. Фото: пресслужба Одеської міської ради
Наслідки російських військових обстрілів. Фото: пресслужба Одеської міської радиНаслідки російських військових обстрілів. Фото: пресслужба Одеської міської ради
Наслідки російських військових обстрілів. Фото: пресслужба Одеської міської радиНаслідки російських військових обстрілів. Фото: пресслужба Одеської міської ради
Наслідки російських військових обстрілів. Фото: пресслужба Одеської міської радиНаслідки російських військових обстрілів. Фото: пресслужба Одеської міської ради

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада Одесу атакували ворожі ударні безпілотники, внаслідок чого поранення отримали двоє людей.

Як повідомили у Повітряних силах України, цієї ночі вдалося збити 62 безпілотники у Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.

Також, у ніч проти 9 листопада російські війська атакували Україну за допомогою 51 дрона різних типів. Епіцентром удару стала Одеська область.

Крім того, обстріл росіян порту та будинку на Одещині завдав збитків довкіллю на понад 100 тисяч гривень. 

 

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