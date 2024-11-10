Нічна атака дронів на Одесу: пошкоджено ринок, житлові будинки, є поранені

Наслідки нічної атаки дронів на Одесу. Фото: Олег Кіпер

У ніч на 10 листопада Одесу атакували ворожі ударні безпілотники, внаслідок чого поранення отримали двоє людей.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що постраждалі госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 25 гаражів, 2 легкові та 9 вантажних автомобілів, ринок (10 кіосків та 2 магазини), 6 приватних житлових будинків, з яких 2 зруйновано, а також АЗС.

Наслідки нічної атаки дронів на Одесу. Фото: Олег Кіпер Наслідки нічної атаки дронів на Одесу. Фото: Олег Кіпер Наслідки нічної атаки дронів на Одесу. Фото: Олег Кіпер

За словами Олега Кіпера, на місці події працюють екстрені служби, приймаються заяви на матеріальну допомогу та проводяться консультації щодо необхідних документів для її оформлення. Комунальні служби активно розчищають територію від уламків та допомагають постраждалим.

Як повідомили у Повітряних силах України, цієї ночі вдалося збити 62 безпілотники у Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада Сили ППО збили в небі над Миколаївською областю один БпЛА типу «Shahed 131/136».