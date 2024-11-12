₴16 мільйонів: екологи оцінили збитки від російських обстрілів в Одесі

В Одесі через обстріл пошкодили рекреаційний об’єкт. Архівне фото: Олег Кіпер / телеграм

Екологи розрахували шкоду завдану довкіллю внаслідок російських обстрілів 18 жовтня в Одесі. Так, був ушкоджений один із непрацюючих рекреаційних об’єктів міста.

За інформацією пресслужби Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, сума завданих збитків перевищує 16 мільйонів гривень.

Державні інспектори провели обстеження ділянки та зафіксували засмічення металевими уламками і будівельними відходами на площі близько 40 квадратних метрів.

Раніше екологи оцінили збитки, завдані довкіллю через обстріли одного з підприємств Миколаївщини.

Реклама

Раніше повідомлялось, що державні інспектори розрахували завдану шкоду довкіллю через російський обстріл обʼєкту енергетичної інфраструктури Миколаївщини — майже 1,6 мільйона гривень.

Нагадаємо, державні інспектори розрахували шкоду завдану довкіллю внаслідок російського обстрілу 9 жовтня Одеської області та 18 жовтня Одеси.