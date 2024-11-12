Завдано шкоди на майже ₴12 тисяч: інспектори виявили незаконну вирубку дерев на Миколаївщині
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- Даріна Мельничук
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23:14, 12 листопада, 2024
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Біля села Новоантонівка Баштанського району Миколаївської області держінспектор виявив незаконну вирубку дерев.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Зазначається, що незаконно вирубали три дерева породи «Акація біла».
За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить майже 12 тисяч гривень.
«Захист зелених насаджень у полезахисних лісосмугах є важливою умовою збереження екосистеми регіону», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, у Вознесенському районі Миколаївської області, поблизу селища Веселинове, «чорні лісоруби» незаконно вирубали у лісі 64 дуби та 8 акацій.
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