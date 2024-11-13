  • середа

    13 листопада, 2024

  • 4.8°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 13 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 4.8° Легкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Комунальники пошкодили 10 платанів у Миколаєві: шкоду оцінили в ₴30 тисяч

«Миколаївська ТЕЦ» під час ремонту на мережах пошкодила 10 платанів. Фото: екоінспекція«Миколаївська ТЕЦ» під час ремонту на мережах пошкодила 10 платанів. Фото: екоінспекція

«Миколаївська ТЕЦ» під час ремонту на мережах пошкодила 10 платанів по на проспекту Богоявленському. Екологи порахували, що завдано шкоди на  30 тисяч 450 гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Дерева були пошкоджені наприкінці вересня 2024 року. Тоді працівників підприємства притягнули до відповідальності за статтею 153 КУпАП «Знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення в межах населених пунктів та за їх межами, що не віднесені до лісового фонду».

«Інспекцією була розрахована шкода, загальна сума якої склала 30 450 грн, яку підприємство відшкодувало у листопаді, і кошти вже надійшли до бюджету», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на вулиці Соборній у Миколаєві, де на замовлення адміністрації Центрального району тривають роботи з облаштування клумби, постраждав платан.

За це порушення директору підприємства  доведеться сплатити 1900 гривень штрафу за статтею 153 КУпАП.

Раніше «МикВісті» писали, що адміністрація Центрального району Миколаєва витратила 1,7 мільйона гривень на прокладення нової дороги у глухому куті прибережного приватного сектору, де розташовані 3 котеджі в мікрорайоні Соляні. Журналісти побували на місці й з'ясували, що нова дорога веде до трьох приватних котеджів на березі річки Південний Буг. 

Також нагадаємо, що у січні минулого року Депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Олександр Береза виправдав спил багаторічних блакитних ялинок біля будівлі міськради декомунізацією. 

Останні новини про: Держекоінспекція

Збитки довкіллю після подвійного ракетного удару по Миколаєву склали ₴106 млн
₴16 мільйонів: екологи оцінили збитки від російських обстрілів в Одесі
Завдано шкоди на майже ₴12 тисяч: інспектори виявили незаконну вирубку дерев на Миколаївщині
Реклама

Читайте також:

новини

Очаківські захисники потребують дрони Mavic 3 для аеророзвідки на окупованій Кінбурнській косі

Юлія Бойченко
новини

У бюджет Миколаєва на 2025 рік пропонують закласти ₴30 млн на дооблаштування сортувальної станції — без фінансування проєкт можуть «заморозити»

Олена Козубовська
новини

У Миколаєві суд ймовірно вперше виправдав обвинувачену у держзраді — її підозрювали у здачі росіянам українських військових

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутатам пропонують погодити ₴15 млн кредиту для «Миколаївводоканалу»

Юлія Бойченко
новини

Викладачі миколаївської «Сухомлинки» заявили про погрози звільненням після приєднання до НУК

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Держекоінспекція

Завдано шкоди на майже ₴12 тисяч: інспектори виявили незаконну вирубку дерев на Миколаївщині
₴16 мільйонів: екологи оцінили збитки від російських обстрілів в Одесі
Збитки довкіллю після подвійного ракетного удару по Миколаєву склали ₴106 млн

У Миколаєві планують виділити ₴245 млн на облаштування укриттів у закладах освіти протягом трьох років: з них ₴75 млн у 2025

Олена Козубовська

Частина Інгульського району Миколаєва залишилась без опалення через ремонтні роботи

На Миколаївщині рятувальники двічі ліквідовували наслідки ДТП, на одній загинув водій

В Україні діють обмеження на споживання електрики для підприємств