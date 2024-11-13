Комунальники пошкодили 10 платанів у Миколаєві: шкоду оцінили в ₴30 тисяч

«Миколаївська ТЕЦ» під час ремонту на мережах пошкодила 10 платанів. Фото: екоінспекція

«Миколаївська ТЕЦ» під час ремонту на мережах пошкодила 10 платанів по на проспекту Богоявленському. Екологи порахували, що завдано шкоди на 30 тисяч 450 гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Дерева були пошкоджені наприкінці вересня 2024 року. Тоді працівників підприємства притягнули до відповідальності за статтею 153 КУпАП «Знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення в межах населених пунктів та за їх межами, що не віднесені до лісового фонду».

«Інспекцією була розрахована шкода, загальна сума якої склала 30 450 грн, яку підприємство відшкодувало у листопаді, і кошти вже надійшли до бюджету», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на вулиці Соборній у Миколаєві, де на замовлення адміністрації Центрального району тривають роботи з облаштування клумби, постраждав платан.

За це порушення директору підприємства доведеться сплатити 1900 гривень штрафу за статтею 153 КУпАП.

Раніше «МикВісті» писали, що адміністрація Центрального району Миколаєва витратила 1,7 мільйона гривень на прокладення нової дороги у глухому куті прибережного приватного сектору, де розташовані 3 котеджі в мікрорайоні Соляні. Журналісти побували на місці й з'ясували, що нова дорога веде до трьох приватних котеджів на березі річки Південний Буг.

Також нагадаємо, що у січні минулого року Депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Олександр Береза виправдав спил багаторічних блакитних ялинок біля будівлі міськради декомунізацією.