Незаконна вирубка дерев на Миколаївщині: завдали шкоди на майже ₴12 тисяч
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- Даріна Мельничук
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20:33, 13 листопада, 2024
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Біля села Стара Богданівка Миколаївської області, 12 листопада, у полезахисній лісосмузі держінспектори виявили незаконну вирубку дубів.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Зазначається, незаконно пошкодили 2 дуба, до ступеня припинення росту.
Порушника оштрафовано згідно зі статтею 65-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить майже 12 тисяч гривень.
Нагадаємо, біля села Новоантонівка Баштанського району Миколаївської області держінспектор також виявив незаконну вирубку дерев.
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