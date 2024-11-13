Незаконна вирубка дерев на Миколаївщині: завдали шкоди на майже ₴12 тисяч

На Миколаївщині зафіксували незаконну вирубку дерев. Фото: Держекоінспекція

Біля села Стара Богданівка Миколаївської області, 12 листопада, у полезахисній лісосмузі держінспектори виявили незаконну вирубку дубів.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, незаконно пошкодили 2 дуба, до ступеня припинення росту.

Порушника оштрафовано згідно зі статтею 65-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить майже 12 тисяч гривень.

Нагадаємо, біля села Новоантонівка Баштанського району Миколаївської області держінспектор також виявив незаконну вирубку дерев.