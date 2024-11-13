  • середа

    13 листопада, 2024

  • Похмуро

    Миколаїв

  • 13 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Незаконна вирубка дерев на Миколаївщині: завдали шкоди на майже ₴12 тисяч

На Миколаївщині зафіксували незаконну вирубку дерев. Фото: ДержекоінспекціяНа Миколаївщині зафіксували незаконну вирубку дерев. Фото: Держекоінспекція

Біля села Стара Богданівка Миколаївської області, 12 листопада, у полезахисній лісосмузі держінспектори виявили незаконну вирубку дубів.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу. 

Зазначається, незаконно пошкодили 2 дуба, до ступеня припинення росту.

Порушника оштрафовано згідно зі статтею 65-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить майже 12 тисяч гривень.

Нагадаємо, біля села Новоантонівка Баштанського району Миколаївської області держінспектор також виявив незаконну вирубку дерев.

Останні новини про: Держекоінспекція

Завдано шкоди на майже ₴12 тисяч: інспектори виявили незаконну вирубку дерев на Миколаївщині
Комунальники пошкодили 10 платанів у Миколаєві: шкоду оцінили в ₴30 тисяч
Держекоінспекція відзвітувала, що оштрафувала миколаївця за продаж 3 кг раків на стихійному ринку
Реклама

Читайте також:

новини

«16 градусів в квартирах»: жителі будинку в Інгульському районі Миколаєва поскаржились на відсутність опалення

Володимир Коваль
новини

На підтримку дітей-сиріт у 2025-2027 роках у Миколаєві планують витратити ₴13,2 млн

Олена Козубовська
новини

Очаківські захисники потребують дрони Mavic 3 для аеророзвідки на окупованій Кінбурнській косі

Юлія Бойченко
новини

У бюджет Миколаєва на 2025 рік пропонують закласти ₴30 млн на дооблаштування сортувальної станції — без фінансування проєкт можуть «заморозити»

Олена Козубовська
новини

У Миколаєві суд ймовірно вперше виправдав обвинувачену у держзраді — її підозрювали у здачі росіянам українських військових

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Держекоінспекція

Держекоінспекція відзвітувала, що оштрафувала миколаївця за продаж 3 кг раків на стихійному ринку
Комунальники пошкодили 10 платанів у Миколаєві: шкоду оцінили в ₴30 тисяч
Завдано шкоди на майже ₴12 тисяч: інспектори виявили незаконну вирубку дерев на Миколаївщині

Нерухомість на понад $300 тис.: журналісти знайшли у керівниці миколаївської МСЕК три незадекларовані квартири

Аліса Мелік-Адамян

Гроші на «тисячу від держави» візьмуть із Фонду безробіття, — голова бюджетного комітету

Що треба знати про міни?

Держекоінспекція відзвітувала, що оштрафувала миколаївця за продаж 3 кг раків на стихійному ринку