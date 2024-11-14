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Армія РФ атакувала Херсонщину: троє людей постраждали

Херсонська область. Ілюстраційне фотоХерсонська область. Ілюстраційне фото

Ввечері 14 листопада російські війська атакували село Садове Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждало троє місцевих мешканців, які перебували на вулиці.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що 52-річна жінка дістала уламкові поранення спини, а 74–річна потерпіла — поранення ноги, плеча та передпліччя. 

Також постраждав 51-річний чоловік. У нього уламкові поранення голови, грудної клітини та ніг. 

«Усіх потерпілих доправили до лікарні для надання меддопомоги», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, протягом доби російські війська атакували 19 населених пунктів Херсонщини, поранивши 15 цивільних.

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