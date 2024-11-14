Армія РФ атакувала Херсонщину: троє людей постраждали
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- Даріна Мельничук
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20:05, 14 листопада, 2024
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Ввечері 14 листопада російські війська атакували село Садове Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждало троє місцевих мешканців, які перебували на вулиці.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що 52-річна жінка дістала уламкові поранення спини, а 74–річна потерпіла — поранення ноги, плеча та передпліччя.
Також постраждав 51-річний чоловік. У нього уламкові поранення голови, грудної клітини та ніг.
«Усіх потерпілих доправили до лікарні для надання меддопомоги», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, протягом доби російські війська атакували 19 населених пунктів Херсонщини, поранивши 15 цивільних.
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