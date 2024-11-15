Внаслідок обстрілу Одеси пошкоджено будинки та автівки: загинула жінка, кількість постраждали зросла до 10

Наслідки обстрілу Одеси 14-15 листопада, фото: Геннадій Труханов

Вночі Одеса зазнала комбінованої атаки, яку здійснила російська армія. Загинула жінка, поранено 10 людей, серед яких дитина.

Як повідомили у Повітряних силах ЗС України, у ніч на 15 листопада, починаючи з 21:00 четверга, противник завдав по Одещині комбінованого удару.

Зокрема росіяни запустили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із акваторії Чорного моря та 29 ударних БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарськ (РФ) та тимчасово окупованого Криму. Станом на 08.30 підтверджено збиття однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 25-ти дронів. Переважну більшість повітряних цілей збито на Одещині.

За даними пресслужби Одеської обласної прокуратури, внаслідок атаки в Одесі загинула 35-річна жінка — жителька п’ятиповерхового житлового будинку у спальному районі міста. Постраждали 10 людей, з них 8 із травмами різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні. Серед поранених дитина.

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«Пошкоджено 9 багатоповерхових будинків, навчальні заклади, приміщення СТО, церква, торгівельні об’єкти, магістральний трубопровід теплопостачання, приватні гаражі та понад 40 транспортних засобів. Також ворог поцілив по припортовій інфраструктурі Одеси», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

За даними мера Одеси Геннадія Труханова, жінка, що загинула, була вдома: ліжко, на якому вона спала, знаходилося біля вікна. Загалом руйнування, пожежі, які відбулися внаслідок атаки РФ, зафіксовані в семи місцях міста. Як відзначив міський голова, комунальники працювали протягом ночі та їм вдалося відновити трубопровід, що був пошкоджений у декількох місцях. Планується, що протягом кількох годин опалення у понад 200 житлових будинках, медичних, освітніх тощо закладах буде відновлено.

Начальник департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич уточнила, що пошкоджено дві школи та три садочки — вибиті вікна, рами, тощо.

«Болісний і звичний алгоритм, нам вносять безлад — ми знову ремонтуємо, носимо, чистимо, лагодимо. Що за свідомість така спотворена, рушити житло, дитячі заклади, лікарні, вбивати, калічити. Що за виховання таке…», — написала вона.

Наслідки обстрілу Одеси 14-15 листопада, фото: Геннадій Труханов

Наслідки обстрілу Одеси 14-15 листопада, фото: Геннадій Труханов

Наслідки обстрілу Одеси 14-15 листопада, фото: Геннадій Труханов

Наслідки обстрілу Одеси 14-15 листопада, фото: Геннадій Труханов

Наслідки обстрілу Одеси 14-15 листопада, фото: Геннадій Труханов

Наслідки обстрілу Одеси 14-15 листопада, фото: Геннадій Труханов

Наслідки обстрілу Одеси 14-15 листопада, фото: Геннадій Труханов

Наслідки обстрілу Одеси 14-15 листопада, фото: Геннадій Труханов

Наслідки обстрілу Одеси 14-15 листопада, фото: Геннадій Труханов

Наслідки обстрілу Одеси 14-15 листопада, фото: Одеська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Одеси 14-15 листопада, фото: Одеська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Одеси 14-15 листопада, фото: Одеська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Одеси 14-15 листопада, фото: Одеська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Одеси 14-15 листопада, фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, що у ніч на 10 листопада Одесу атакували ворожі ударні безпілотники, внаслідок чого поранення отримали двоє людей. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 25 гаражів, 2 легкові та 9 вантажних автомобілів, ринок (10 кіосків та 2 магазини), 6 приватних житлових будинків, з яких 2 зруйновано, а також АЗС.