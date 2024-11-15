СБУ затримала підполковника: його підозрюють у передачі планів спецоперацій ворогові

Військового підозрюють у передачі даних ворогу. Фото: пресслужба СБУ.

Служба безпеки України спільно з військовою контррозвідкою затримала агента російської розвідки, якого підозрюють у передачі ворогу планів бойових операцій Сил оборони України.

Про це повідомили в пресслужбі відомства.

Підозрюваним виявився підполковник, командир одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, завербований російськими спецслужбами ще до початку повномасштабного вторгнення.

За даними слідства, навесні 2024 року фігурант отримав завдання через кадрового співробітника ГРУ. Зокрема, ворога цікавили дані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках.

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Підозрюваний, використовуючи своє службове становище, отримував інформацію про маршрути переміщення, озброєння та цілі українських підрозділів. Росіяни планували використати ці дані для знищення українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами — на тимчасово захопленій частині території на півдні України.

Під час обшуків у нього вилучили засоби конспіративного зв’язку, комп’ютерну техніку, мобільний телефон і накопичувачі інформації. Також були вжиті заходи для безпеки підрозділів Сил оборони.

Затриманому оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці викрили матроса однієї з військових частин Миколаївської області, який підозрюється у співпраці з росіянами. Він шпигував та передавав військовим РФ дані про командування та деталі служби.

Крім того, що Служба безпеки України викрила прикордонника, якого підозрюють у роботі на ФСБ.