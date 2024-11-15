  • пʼятниця

    15 листопада, 2024

  • 4.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 15 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 4.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

СБУ затримала підполковника: його підозрюють у передачі планів спецоперацій ворогові

Військового підозрюють у передачі даних ворогу. Фото: пресслужба СБУ.Військового підозрюють у передачі даних ворогу. Фото: пресслужба СБУ.

Служба безпеки України спільно з військовою контррозвідкою затримала агента російської розвідки, якого підозрюють у передачі ворогу планів бойових операцій Сил оборони України.

Про це повідомили в пресслужбі відомства. 

Підозрюваним виявився підполковник, командир одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, завербований російськими спецслужбами ще до початку повномасштабного вторгнення.

За даними слідства, навесні 2024 року фігурант отримав завдання через кадрового співробітника ГРУ. Зокрема, ворога цікавили дані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках.

Реклама

Підозрюваний, використовуючи своє службове становище, отримував інформацію про маршрути переміщення, озброєння та цілі українських підрозділів. Росіяни планували використати ці дані для знищення українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами — на тимчасово захопленій частині території на півдні України.

Під час обшуків у нього вилучили засоби конспіративного зв’язку, комп’ютерну техніку, мобільний телефон і накопичувачі інформації. Також були вжиті заходи для безпеки підрозділів Сил оборони.

Затриманому оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці викрили матроса однієї з військових частин Миколаївської області, який підозрюється у співпраці з росіянами. Він шпигував та передавав військовим РФ дані про командування та деталі служби.

Крім того, що Служба безпеки України викрила прикордонника, якого підозрюють у роботі на ФСБ.

 

 

Останні новини про: Держзрада

Від 15 років тюрми до довічного: СБУ затримала трьох підозрюваних у співпраці з окупантами на Херсонщині
Передавав закриту військову інформацію росіянам: на Миколаївщині матроса підозрюють у держзраді
У Миколаєві суд ймовірно вперше виправдав обвинувачену у держзраді — її підозрювали у здачі росіянам українських військових
Реклама

Читайте також:

новини

МОН анулювало ліцензію «Миколаївської політехніки» після перевірки

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Очакові хочуть перевиховувати домашніх тиранів: для цього запровадять програму погодинних занять

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві жителям дому на Космонавтів подали тепло після двох тижнів відсутності

Володимир Коваль
новини

«16 градусів в квартирах»: жителі будинку в Інгульському районі Миколаєва поскаржились на відсутність опалення

Володимир Коваль
новини

На підтримку дітей-сиріт у 2025-2027 роках у Миколаєві планують витратити ₴13,2 млн

Олена Козубовська

Останні новини про: Держзрада

У Миколаєві суд ймовірно вперше виправдав обвинувачену у держзраді — її підозрювали у здачі росіянам українських військових
Передавав закриту військову інформацію росіянам: на Миколаївщині матроса підозрюють у держзраді
Від 15 років тюрми до довічного: СБУ затримала трьох підозрюваних у співпраці з окупантами на Херсонщині

У Миколаєві викрили наркобізнес з мільйонними прибутками

«Це повинно припинитися», — Трамп знову пообіцяв зупинити війну між Росією та Україною

4 години тому

Зеленський анонсував новий план досягнення перемоги — «План стійкості»

Головне сьогодні