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У Первомайську внаслідок ДТП загинула 84-річна пішохідка

Внаслідок ДТП у Первомайську загинула 84-річна пішохідка. Фото: НацполіціяВнаслідок ДТП у Первомайську загинула 84-річна пішохідка. Фото: Нацполіція

Вчора, 18 листопада, у Первомайську Миколаївської області водій збив літню жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що по вулиці Грушевського, неподалік зупинки громадського транспорту, 75-річний водій Ford Transit Connect наїхав на 84-річну пішохідку. Від отриманих травм вона померла в кареті швидкої медичної допомоги.

Слідчі затримали водія у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у скоєнні злочину за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть». 

Чоловіку загрожує позбавлення волі до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід, досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Роздільнянському районі, що на Одещині, 15-річний підліток загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди

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