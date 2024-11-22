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Правоохоронці фіксують наслідки російських обстрілів Херсонщини

Херсонська область. Ілюстраційне фотоХерсонська область. Ілюстраційне фото

Ввечері 22 листопада російська армія атакувала Херсонщину з артилерії, мінометів та дронів. Правоохоронці документують воєнні злочини військ РФ.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, відомо про чотирьох поранених. Двоє постраждалих в Антонівці внаслідок атаки ворожого безпілотника, ще двоє — у Херсоні.

Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, автомобілі, тролейбус та інші цивільні обʼєкти.

Прокурори разом зі слідчими документують злочини, скоєні військовослужбовцями РФ.

Нагадаємо, 21 листопада росіяни обстріляли сім населених пунктів Херсонщини. Внаслідок атаки загинула людина, ще двоє — поранені.

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