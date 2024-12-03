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Військові моряки знищили морську міну, яку винесло на узбережжя Одещини

На узбережжя Одещини винесло морську міну, фото: ukrinform.uaНа узбережжя Одещини винесло морську міну, фото: ukrinform.ua

Військові моряки знищили морську міну, яку винесло на узбережжя в Одеській області.

Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

Зазначається, що 2 грудня близько 17:00 біля берегів Одещини, військовослужбовці ВМС виявили міну. Вони знешкодили її методом дистанційного підриву.

Слід зазначити, що з початку повномасштабної війни відділення підводного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення здійснили 316 залучень, обстежили 2 194 гектари акваторії, виявили та знищили 150 вибухонебезпечних предметів.

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