Армія РФ атакувала Херсонщину: загинув чоловік, ще двоє людей поранені
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- Даріна Мельничук
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15:44, 03 грудня, 2024
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Вдень 3 грудня російські війська атакували Білозерку Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждало двоє місцевих жителів.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що постраждав 48-річний чоловік. У нього мінно-вибухова травма та поранення передпліччя, потерпілого шпиталізували до лікарні.
Окрім цього 45-річний чоловік дістав уламкове поранення гомілки. Медики надали йому допомогу, від госпіталізації він відмовився.
Пізніше голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що загинув чоловік, його особу встановлюють.
Нагадаємо, у Херсонській області минулої доби, 2 грудня, російська армія здійснила удари по 13 населених пунктах, троє людей зазнали поранень.
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