  • вівторок

    3 грудня, 2024

  • -0.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 3 грудня , 2024 вівторок

  • Миколаїв • -0.7° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Армія РФ атакувала Херсонщину: загинув чоловік, ще двоє людей поранені

Обстріл Херсонщини. Ілюстраційне фото: Поліція Херсонської областіОбстріл Херсонщини. Ілюстраційне фото: Поліція Херсонської області

Вдень 3 грудня російські війська атакували Білозерку Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждало двоє місцевих жителів.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що постраждав 48-річний чоловік. У нього  мінно-вибухова травма та поранення передпліччя, потерпілого шпиталізували до лікарні. 

Окрім цього 45-річний чоловік дістав уламкове поранення гомілки. Медики надали йому допомогу, від госпіталізації він відмовився.

Пізніше голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що загинув чоловік, його особу встановлюють. 

Нагадаємо, у Херсонській області минулої доби, 2 грудня, російська армія здійснила удари по 13 населених пунктах, троє людей зазнали поранень.

Останні новини про: Обстріли

Блекаут: на Миколаївщині рятувальники сповіщають про тривогу через гучномовці
Російські військові атакували з дрона жителя Херсонщини
Росія вдарила по багатоповерхівці у Тернополі: є загиблий та поранені
Реклама

Читайте також:

новини

Утримання Центрального стадіону обходиться бюджету Миколаєва майже в ₴20 млн

Володимир Коваль
новини

У провідних університетах Миколаєва навчаються понад 14 тис. студентів: де і на яких спеціальностях, — інфографіка

Аліса Мелік-Адамян
новини

Жителі Миролюбового на Миколаївщині просять відремонтувати дорогу до села: «Маршрутка від нас майже відмовилася»

Олена Козубовська
новини

«Доводиться стояти в черзі під дощем або на морозі», — мешканці села на Миколаївщині скаржаться на обслуговування «Укрпошти»

Володимир Коваль
новини

Депутати Південноукраїнську з другого разу проголосували за преміювання мера Онуфрієнка

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Обстріли

Росія вдарила по багатоповерхівці у Тернополі: є загиблий та поранені
Російські військові атакували з дрона жителя Херсонщини
Блекаут: на Миколаївщині рятувальники сповіщають про тривогу через гучномовці

Утримання Центрального стадіону обходиться бюджету Миколаєва майже в ₴20 млн

На Миколаївщині повністю відновили енергопостачання після обстрілів

35 хвилин тому

У міськраді Миколаєва озвучили, скільки людей зараз проживає в місті

Головне сьогодні