Армія РФ атакувала Херсонщину: загинув чоловік, ще двоє людей поранені

Обстріл Херсонщини. Ілюстраційне фото: Поліція Херсонської області

Вдень 3 грудня російські війська атакували Білозерку Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждало двоє місцевих жителів.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що постраждав 48-річний чоловік. У нього мінно-вибухова травма та поранення передпліччя, потерпілого шпиталізували до лікарні.

Окрім цього 45-річний чоловік дістав уламкове поранення гомілки. Медики надали йому допомогу, від госпіталізації він відмовився.

Пізніше голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що загинув чоловік, його особу встановлюють.

Нагадаємо, у Херсонській області минулої доби, 2 грудня, російська армія здійснила удари по 13 населених пунктах, троє людей зазнали поранень.