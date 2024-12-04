Піротехніки знешкодили уламки ворожих боєприпасів на Миколаївщині. Фото: пресслужба ДСНС у Миколаївській області

На Миколаївщині 4 грудня піротехніки вилучили та знешкодили уламки ракет, які російські війська нещодавно запускали по мирним українським містам.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС в Миколаївські області, частини боєприпасів напередодні були знайдені жителями Миколаївського та Баштанського районів.

Піротехніки знешкодили уламки ворожих боєприпасів на Миколаївщині. Фото: пресслужба ДСНС у Миколаївській області

Піротехніки знешкодили уламки ворожих боєприпасів на Миколаївщині. Фото: пресслужба ДСНС у Миколаївській області

Піротехніки знешкодили уламки ворожих боєприпасів на Миколаївщині. Фото: пресслужба ДСНС у Миколаївській області

Піротехніки знешкодили уламки ворожих боєприпасів на Миколаївщині. Фото: пресслужба ДСНС у Миколаївській області

Піротехніки знешкодили уламки ворожих боєприпасів на Миколаївщині. Фото: пресслужба ДСНС у Миколаївській області

За попередніми даними їх ідентифікували, як залишки від реактивної системи залпового вогню та крилатої ракети.

«Цими боєприпасами окупаційні війська хотіли принести ще більше болю та страждань українцям, але, на щастя, своєї цілі вони не досягли, розлетівшись на шматки», — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, що у листопаді підрозділи розмінування міністерства оборони очистили майже 18,5 тисячі гектарів української території від вибухонебезпечних предметів.