Обстріл Вознесенська: пошкоджені будинки, автомобілі та ЛЕП

Наслідки обстрілу Миколаївщини, фото: «МикВісті»

Учора, 5 грудня, о 16:36 росіяни вдарили по Вознесенську, що на Миколаївщині, попередньо, ракетами «X-59/X-69», які були збиті силами протиповітряної оборони.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок падіння уламків пошкоджено близько 30 житлових будинків, автівки та лінії електропередач. Наразі здійснюються роботи з відновлення електропостачання. Загинув 74-річний чоловік, який в цей час знаходився у власному будинку.

Крім того, вчора о 10:00 та 12:57 російська армія атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих немає.

Реклама

Також сьогодні вночі, 6 грудня, о 02:58 росіяни з міномету обстріляли акваторію Очаківської громади.

Обстріл Вознесенську 5 грудня

Вчора, 5 грудня, близько 16:40 та 17:52 у Вознесенську пролунали два вибухи. За годину до цього у Повітряних силах повідомляли про рух ракет в бік міста. Внаслідок ракетного удару по місту загинув чоловік.

Згодом частина Вознесенська залишилась без електрики та водопостачання через пошкодження ліній електропередач.

Пізніше жителів району 5-ї школи у Вознесенську попередили про тимчасове припинення водопостачання 6 грудня з 6:00 до 8:00 ранку.

Крім того, у Вознесенську 6 грудня оголошено днем жалоби внаслідок ракетного обстрілу РФ по місту.