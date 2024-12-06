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Наслідки ракетного обстрілу: у Вознесенську російські війська зруйнували 5 будинків, ще 35 пошкодили

Наслідки обстрілів по Вознесенську, фото: пресслужба міськрадиНаслідки обстрілів по Вознесенську, фото: пресслужба міськради

Сьогодні, 6 грудня, у Вознесенську комісія оглянула 40 будинків, пошкоджених унаслідок ракетного обстрілу 5 грудня.

Про це повідомляє пресслужба Вознесенської міської ради. 

За результатами обстеження, 5 будинків визнано повністю знищеними, а ще 35 отримали статус «пошкоджений».

«Спільними зусиллями Комунальних підприємств організували доставку будівельних матеріалів із матеріального резерву громади (плити OSB, плівка) для 13 будинків. Також було відновлено водопостачання в постраждалому мікрорайоні та поки ще тривають роботи з відновлення електропостачання», — додали в пресслужбі.

Наслідки обстрілів по Вознесенську, фото: пресслужба міськрадиНаслідки обстрілів по Вознесенську, фото: пресслужба міськради
Наслідки обстрілів по Вознесенську, фото: пресслужба міськрадиНаслідки обстрілів по Вознесенську, фото: пресслужба міськради
Наслідки обстрілів по Вознесенську, фото: пресслужба міськрадиНаслідки обстрілів по Вознесенську, фото: пресслужба міськради

Обстріл Вознесенську 5 грудня

Вчора, 5 грудня, близько 16:40 та 17:52 у Вознесенську пролунали два вибухи. За годину до цього у Повітряних силах повідомляли про рух ракет в бік міста. Внаслідок ракетного удару по місту загинув чоловік.

Згодом частина Вознесенська залишилась без електрики та водопостачання через пошкодження ліній електропередач.

Пізніше жителів району 5-ї школи у Вознесенську попередили про тимчасове припинення водопостачання 6 грудня з 6:00 до 8:00 ранку.

Крім того, у Вознесенську 6 грудня оголошено днем жалоби внаслідок ракетного обстрілу РФ по місту.

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