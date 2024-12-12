За останній тиждень сапери розмінували понад 700 гектарів правобережної Херсонщини

Сапери продовжують розмінування Херсонщини. Фото: пресслужба ДСНС в Херсонській області

За останній тиждень сапери обстежили та розмінували майже 740 гектарів правобережжя Херсонської області.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що за останній тиждень, з 4 по 11 грудня, піротехніки обстежили 31,6 гектарів територій та 704,8 гектарів полів. Також було обстежено 95 об’єктів.

Загалом, за цей період було виявлено 604 вибухонебезпечних предмети. З моменту початку розмінування загальна кількість виявлених вибухівок на правобережжі Херсонщини склала 219 тисяч 155 одиниць.

«Впродовж останнього тижня сапери обстежили і розмінували ще майже 740 гектарів правобережжя», — додали у пресслужбі.

Динаміка розмінування правобережної Херсонщини за останній тиждень, ілюстрація: Херсонська ОВА

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині, повідомили в Міністерстві економіки. Там також зазначили, що область є пріоритетною у питанні розмінування через її плодовиті землі.

Від початку великої війни на Миколаївщині потенційно заміновано 754 тисячі гектарів, що складає 30% усієї області, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Станом на квітень 2024 року сапери обстежили та розмінували вже майже третину цієї території — 211 тисяч гектарів території області, повідомив перший заступник очільника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

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Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

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