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Внаслідок російських обстрілів Херсонщини загинули двоє людей, ще четверо поранені

Наслідки російських обстрілів Херсонщини. Фото: пресслужба НацполіціїНаслідки російських обстрілів Херсонщини. Фото: пресслужба Нацполіції

Минулої доби російські війська атакували деокуповані населені пункти Херсонщини, загинули двоє людей, ще четверо — поранені. 

Як повідомили у пресслужбі Національної поліції загинули 50-річна жінка та 67-річний чоловік. Крім того, четверо мирних жителів із травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані.

Наслідки російських обстрілів Херсонщини. Фото: пресслужба НацполіціїНаслідки російських обстрілів Херсонщини. Фото: пресслужба Нацполіції
Наслідки російських обстрілів Херсонщини. Фото: пресслужба НацполіціїНаслідки російських обстрілів Херсонщини. Фото: пресслужба Нацполіції
Наслідки російських обстрілів Херсонщини. Фото: пресслужба НацполіціїНаслідки російських обстрілів Херсонщини. Фото: пресслужба Нацполіції

Внаслідок ворожих влучань пошкоджені чотири приватні будинки та три багатоповерхівки, сім автомобілів, серед них транспортний засіб поліції, сільськогосподарська техніка, адміністративна будівля та приміщення банківської установи, газогін.

Нагадаємо, що вранці п’ятниці, 13 грудня, російські війська атакували українську енергетичну інфраструктуру.

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