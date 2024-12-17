16-річному юнаку повідомили про підозру у підпалі трансформаторів на Одещині

Підлітку з Одещини повідомили про підозру у підпалі трансформаторів, фото: Нацполіція Одеської області

Правоохоронці повідомили 16-річному хлопцеві про підозру в підпалі об’єктів електроенергетики в Ізмаїльському районі Одещини.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, за гонорар підліток пошкодив дві трансформаторні підстанції на початку грудня.

За даними слідства, правоохоронці встановили, що до підпалів причетний підліток із Саф’янівської громади. Він натрапив в інтернеті на оголошення «легкий заробіток» і отримав від невідомої особи пропозицію підпалити трансформаторні підстанції за гроші. Погодившись, він підшукав об’єкти, придбав бензин, а ввечері пішов облив та підпалив їх.

Зазначається, що свої дії юнак зняв на відео і відправив замовнику для звіту про виконану «роботу», після чого отримав на банківську картку винагороду.

Правоохоронці вилучили у нього одяг, у якому він підпалював, мобільний телефон зі звітом, банківську картку з грошима на рахунку, а також інші речові докази.

Йому повідомили про підозру в умисному пошкодженні двох об’єктів енергетики. Суд призначив підлітку нічний домашній арешт. Згідно з частиною 2 статті 194-1 Кримінального кодексу України, хлопцю загрожує до 10 років ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що 3 грудня двом 16-річним юнакам, яких підозрюють у підпалі поліцейського автомобіля на Миколаївщині, обрали запобіжний захід. За даними слідства, хлопці на замовлення через Telegram та за обіцяні пʼять тисяч доларів, підпалили службовий автомобіль Skoda Octavia Tour.

Раніше також повідомлялось, що суд покарав умовним терміном неповнолітнього, який готував диверсію на залізниці у Вознесенську.