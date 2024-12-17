В Одеській області загорівся будинок через несправність опалювальної печі

На Одещині загорівся житловий будинок через несправність опалювальної печі. Фото: ДСНС

У вівторок, 17 грудня, в селі Марціянове Одеської області сталась пожежа у житловому будинку.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Зазначається, що займання трапилось внаслідок несправності димаря опалювальної печі.

«Оперативно ліквідувавши пожежу, вогнеборці не допустили розповсюдження вогню на поруч розташовані будівлі. Загиблих та постраждалих немає», — додали у повідомленні.

Рятувальники наголошують, що потрібно дбати про належний стан пічного опалення, слідкувати за справністю димарів та інших електроприладів.

На Одещині загорівся житловий будинок через несправність опалювальної печі. Фото: ДСНС

На Одещині загорівся житловий будинок через несправність опалювальної печі. Фото: ДСНС

На Одещині загорівся житловий будинок через несправність опалювальної печі. Фото: ДСНС

На Одещині загорівся житловий будинок через несправність опалювальної печі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 16 грудня, у Миколаївській області виникли чотири пожежі в житловому секторі, в трьох епізодах причини займання ще встановлюються.