Чотири пожежі в житловому секторі вчора ліквідували вогнеборці на Миколаївщині

Пожежа у Миколаївській області 16 грудня, фото: ДСНС Миколаївщини

Вчора, 16 грудня, у Миколаївській області виникли чотири пожежі в житловому секторі, в трьох епізодах причини займання ще встановлюються.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.

Зазначається, що вдень загорілась покрівля приватного житлового будинку у селі Возсіятське Вознесенського району. Вогнеборці загасили пожежу площею 10 квадратних метрів.

Надвечір у цій же громаді, на цей раз у селі Ясногородка, попередньо через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, загорілось перекриття житлового будинку. Пожежу ліквідували на площі 5 квадратних метрів.

Також вчора горів будинок у селі Володимирівка Баштанського району. Займання на площі 10 квадратних метрів ліквідували рятувальники, їм на допомогу прийшли співробітники лісової пожежної станції.

Крім цього, вночі на спецлінію надійшло повідомлення про те, що загорілась літня кухня на приватній території у селі Киселівка Миколаївського району. Пожежу площею 40 квадратних метрів загасили вогнеборці місцевої пожежної охорони.

Пожежа у Миколаївській області 16 грудня, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа у Миколаївській області 16 грудня, фото: ДСНС Миколаївщини

Раніше у ДСНС наголошували, що за тиждень у Миколаєві та області в побутових пожежах загинуловісім мешканців, врятувати вдалося пʼятьох, з яких чотири дитини.