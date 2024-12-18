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Росіяни атакували з дрона автомобіль у Херсоні — є загиблий та поранений

Фото: Getty ImagesРосіяни атакували з дрона автомобіль у Херсоні. Фото: Getty Images

У середу, 18 грудня, російські війська атакували Корабельний район Херсона. Внаслідок обстрілу один чоловік загинув, інший — поранений.

Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, що росіяни скинули вибухівку на цивільний автомобіль, внаслідок чого він загорівся. 

Через атаку загинув 41-річний чоловік, а також 46-річного чоловіка доправили  до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями.

Нагадаємо, російські війська минулої доби завдали ударів по 28 населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого загинула людина, ще троє дістали поранення.

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