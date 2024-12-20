З 1 січня в Одеській області МСЕК замінять експертні команди: у яких лікарнях вони працюватимуть

З 1 січня в Одеській області замість МСЕК працюватимуть експертні команди в 11 лікарнях, фото взято з сайту gov.ua

З 1 січня 2025 року в Україні, в тому числі й в Одеській області, медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) замінять експертні команди, які будуть сформовані в медичних закладах. В Одеській області попередньо визначено 11 лікарень, де фахівці оцінюватимуть працездатність громадян.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

У МОЗ зазначають, що заклади відбирались, зокрема, за критерієм наближенності — так, щоб «бути якомога ближчими до людей в усіх регіонах».

Експертні команди будуть сформовані на основі медичних спеціальностей, таких як кардіологія, хірургія, психіатрія, неврологія, онкологія, офтальмологія, фтизіатрія та гематологія.

У яких медичних закладах Одеської області працюватимуть експертні команди:

Арцизька та Подільська міські лікарні — загальний і хірургічний профілі;

Білгород-Дністровська та Ізмаїльська міські лікарні, Одеська міська лікарня №1 — загальнохірургічний профіль;

Одеська міська лікарня №10 — кардіоневрологічний і загальнохірургічний профілі;

Одеська обласна клінічна лікарня — гематологічний, офтальмологічний, травматологічний, кардіоневрологічний профілі;

Медичний центр психічного здоров’я — психіатричний профіль;

Одеський обласний центр соціально значущих хвороб — фтизіатричний профіль;

Одеський протипухлинний центр — онкологічний профіль;

Роздільнянська міська лікарня — загальний і загальнохірургічний профілі.