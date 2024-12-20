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З 1 січня в Одеській області МСЕК замінять експертні команди: у яких лікарнях вони працюватимуть

З 1 січня в Одеській області замість МСЕК працюватимуть експертні команди в 11 лікарнях, фото взято з сайту gov.uaЗ 1 січня в Одеській області замість МСЕК працюватимуть експертні команди в 11 лікарнях, фото взято з сайту gov.ua

З 1 січня 2025 року в Україні, в тому числі й в Одеській області, медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) замінять експертні команди, які будуть сформовані в медичних закладах. В Одеській області попередньо визначено 11 лікарень, де фахівці оцінюватимуть працездатність громадян.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

У МОЗ зазначають, що заклади відбирались, зокрема, за критерієм наближенності — так, щоб «бути якомога ближчими до людей в усіх регіонах». 

Експертні команди будуть сформовані на основі медичних спеціальностей, таких як кардіологія, хірургія, психіатрія, неврологія, онкологія, офтальмологія, фтизіатрія та гематологія.

У яких медичних закладах Одеської області працюватимуть експертні команди:

  • Арцизька та Подільська міські лікарні — загальний і хірургічний профілі;
  • Білгород-Дністровська та Ізмаїльська міські лікарні, Одеська міська лікарня №1 — загальнохірургічний профіль;
  • Одеська міська лікарня №10 — кардіоневрологічний і загальнохірургічний профілі;
  • Одеська обласна клінічна лікарня — гематологічний, офтальмологічний, травматологічний, кардіоневрологічний профілі;
  • Медичний центр психічного здоров’я — психіатричний профіль;
  • Одеський обласний центр соціально значущих хвороб — фтизіатричний профіль;
  • Одеський протипухлинний центр — онкологічний профіль;
  • Роздільнянська міська лікарня — загальний і загальнохірургічний профілі.

«Експертні команди працюватимуть у новій електронній системі. До неї матимуть доступ усі лікарі, які створюватимуть у ній електронне направлення на оцінювання повсякденного функціонування для своїх пацієнтів. Цього тижня систему вже почали тестувати з пілотними закладами, так щоб 1 січня вона працювала в усіх лікарнях», — додали в МОЗ.

Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

ЗМІ писали, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».

7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави у понад 500 мільйонів гривень.

Пізніше стало відомо, що Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили у Тетяни Крупи інвалідність.

Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО.

Згодом Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 31 грудня 2024 року. 

Також повідомлялося, що в Україні з 1 січня стартує перший етап реформи медико-соціальних експертних комісій. Реформа передбачає переведення функцій МСЕК у кластерні лікарні, скасування поняття медико-соціальної експертизи та цифровізованою.

Крім того, у  фігурантів справ щодо корупційних схем у Медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК) знайшли зброю, елітні автівки та мільйони гривень на рахунках.

Пізніше, Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає удосконалення роботи медико-соціальної експертної комісії.

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