Через обстріли РФ горів багатоквартирний будинок у Херсоні: рятувальники працювали під ударами
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- Світлана Іванченко
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14:41, 19 грудня, 2024
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У Херсоні через російський обстріл загорівся дах багатоквартирного будинку. Під час гасіння пожежі російські військові продовжували обстрілювати місто.
Як повідомили в ДСНС в Херсонській області, загоряння вдалося швидко ліквідувати.
«Сьогодні з самого ранку в Херсоні лунають вибухи — армія РФ наносить удари по різним кварталам міста. Після влучання одного з боєприпасів виникла пожежа даху багатоквартирного будинку, також було зруйновано одну з квартир. Під час роботи пожежно-рятувального підрозділу, окупанти продовжували наносити повторні удари по місту», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у середу 18 грудня та в ночі 19 грудня вогнеборці пʼять разів гасили пожежі, які виникли в Миколаєві та області.
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