Через обстріли РФ горів багатоквартирний будинок у Херсоні: рятувальники працювали під ударами

Наслідки обстрілів Херсону. Фото: ДСНС в Херсонській області

У Херсоні через російський обстріл загорівся дах багатоквартирного будинку. Під час гасіння пожежі російські військові продовжували обстрілювати місто.

Як повідомили в ДСНС в Херсонській області, загоряння вдалося швидко ліквідувати.

«Сьогодні з самого ранку в Херсоні лунають вибухи — армія РФ наносить удари по різним кварталам міста. Після влучання одного з боєприпасів виникла пожежа даху багатоквартирного будинку, також було зруйновано одну з квартир. Під час роботи пожежно-рятувального підрозділу, окупанти продовжували наносити повторні удари по місту», — йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілів Херсону. Фото: ДСНС в Херсонській області

Наслідки обстрілів Херсону. Фото: ДСНС в Херсонській області

Наслідки обстрілів Херсону. Фото: ДСНС в Херсонській області

Наслідки обстрілів Херсону. Фото: ДСНС в Херсонській області

Нагадаємо, у середу 18 грудня та в ночі 19 грудня вогнеборці пʼять разів гасили пожежі, які виникли в Миколаєві та області.