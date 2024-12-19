  • четвер

    19 грудня, 2024

  • 8.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 19 грудня , 2024 четвер

  • Миколаїв • 8.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Через обстріли РФ горів багатоквартирний будинок у Херсоні: рятувальники працювали під ударами

Наслідки обстрілів Херсону. Фото: ДСНС в Херсонській областіНаслідки обстрілів Херсону. Фото: ДСНС в Херсонській області

У Херсоні через російський обстріл загорівся дах багатоквартирного будинку. Під час гасіння пожежі російські військові продовжували обстрілювати місто.

Як повідомили в ДСНС в Херсонській області, загоряння вдалося швидко ліквідувати.

«Сьогодні з самого ранку в Херсоні лунають вибухи — армія РФ наносить удари по різним кварталам міста. Після влучання одного з боєприпасів виникла пожежа даху багатоквартирного будинку, також було зруйновано одну з квартир. Під час роботи пожежно-рятувального підрозділу, окупанти продовжували наносити повторні удари по місту», — йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілів Херсону. Фото: ДСНС в Херсонській областіНаслідки обстрілів Херсону. Фото: ДСНС в Херсонській області
Наслідки обстрілів Херсону. Фото: ДСНС в Херсонській областіНаслідки обстрілів Херсону. Фото: ДСНС в Херсонській області
Наслідки обстрілів Херсону. Фото: ДСНС в Херсонській областіНаслідки обстрілів Херсону. Фото: ДСНС в Херсонській області
Наслідки обстрілів Херсону. Фото: ДСНС в Херсонській областіНаслідки обстрілів Херсону. Фото: ДСНС в Херсонській області

Нагадаємо, у середу 18 грудня та в ночі 19 грудня вогнеборці пʼять разів гасили пожежі, які виникли в Миколаєві та області.

Останні новини про: ДСНС

Застрягли у кучугурах снігу: рятувальники витягли авто швидкої на Миколаївщині
Піротехніки знищили у Миколаївській області понад 27 тисяч боєприпасів
В Одеській області загорівся будинок через несправність опалювальної печі
Реклама

Читайте також:

новини

Ільюк назвав непоганою ідеєю створити наглядові ради з зарплатою у КП Миколаєва: «Це вимога закордонних партнерів»

Аліна Квітко
новини

Миколаївська облрада просить Міндовкілля понизити заповідний статус частини Андріївського урочища, де вигоріло 33% лісу: для чого

Юлія Бойченко
новини

Депутати Миколаївської облради приєднали МСЕК до клінічної лікарні: до 10 січня заклад має передати усі розглянуті справи

Аліса Мелік-Адамян
новини

Облрада створить відзнаку «За захист Миколаївщини»

Володимир Коваль
новини

МСЕК у Миколаєві приєднають до обласної лікарні

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: ДСНС

В Одеській області загорівся будинок через несправність опалювальної печі
Піротехніки знищили у Миколаївській області понад 27 тисяч боєприпасів
Застрягли у кучугурах снігу: рятувальники витягли авто швидкої на Миколаївщині

Якщо Зеленський піде на «план Трампа», військові влаштують держпереворот, — Макфол

Депутати облради погодили створення трьох нових заповідників на Миколаївщині

2 години тому

Південноукраїнська АЕС підписала засекречений договір з будівництва інженерного захисту за майже ₴2,3 млрд

Головне сьогодні