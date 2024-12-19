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На правобережній Херсонщині розмінували 62% територій

Розмінування на території Миколаївської області, архівне фото «МикВісті»Розмінування на території Миколаївської області, архівне фото «МикВісті»

На правобережжі Херсонської області вже розмінували 62% території.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації. 

Зазначається, що з 11 по 18 грудня, піротехніки обстежили 43,9 гектарів територій та 550,2 гектарів полів. Крім цього, обстежили 86 об’єктів.

Загалом, за цей період виявили 318 вибухонебезпечних предметів. З початку розмінування загальна кількість виявлених вибухівок на правобережжі Херсонщини склала 219 тисяч 473 одиниці. 

Динаміка розмінування правобережної Херсонщини за останній тиждень, ілюстрація: Херсонська ОВАДинаміка розмінування правобережної Херсонщини за останній тиждень, ілюстрація: Херсонська ОВА

Як триває розмінування Миколаївщини? 

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині, повідомили в Міністерстві економіки. Там також зазначили, що область є пріоритетною у питанні розмінування через її плодовиті землі.  

Від початку великої війни на Миколаївщині потенційно заміновано 754 тисячі гектарів, що складає 30% усієї області, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Станом на квітень 2024 року сапери обстежили та розмінували вже майже третину цієї території — 211 тисяч гектарів території області, повідомив перший заступник очільника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

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Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

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