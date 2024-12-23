Внаслідок російської атаки на Херсонщині загинув чоловік
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- Даріна Мельничук
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15:55, 23 грудня, 2024
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Вдень 23 грудня російські війська атакували з безпілотника Кізомис Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
За його словами, 65-річний чоловів дістав вибухову травму та уламкові поранення спини і ноги.
«Потерпілому надали необхідну медичну допомогу та відпустили на амбулаторне лікування», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, російські війська минулої доби завдали ударів по 28 населених пунктах Херсонської області, унаслідок чого загинули троє людей, ще одна поранена.
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