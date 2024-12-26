Через російський обстріл без світла залишились вісім населених пунктів Херсонщини

Через обстріли російських військ на Херсонщині без світла залишилися 8,7 тисяч абонентів. Ілюстративне фото: Getty Images

26 грудня через обстріли російських військ у Білозерській громаді Херсонської області без світла залишилися 8,7 тисяч абонентів.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, електроенергії немає у восьми населених пунктах.

«Через російський обстріл у Білозерській громаді без світла залишилися вісім населених пунктів. Пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури призвело до знеструмлення близько 8700 абонентів», — проінформував він.

За його словами, аварійні роботи з відновлення електропостачання заплановані на ранок 27 грудня.

Раніше повідомлялось, що 26 грудня внаслідок обстрілів Херсонщини російськими військами сталося дві пожежі.