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Через російський обстріл без світла залишились вісім населених пунктів Херсонщини

Через обстріли російських військ на Херсонщині без світла залишилися 8,7 тисяч абонентів. Ілюстративне фото: Getty ImagesЧерез обстріли російських військ на Херсонщині без світла залишилися 8,7 тисяч абонентів. Ілюстративне фото: Getty Images

26 грудня через обстріли російських військ у Білозерській громаді Херсонської області без світла залишилися 8,7 тисяч абонентів.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, електроенергії немає у восьми населених пунктах. 

«Через російський обстріл у Білозерській громаді без світла залишилися вісім населених пунктів. Пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури призвело до знеструмлення близько 8700 абонентів», — проінформував він. 

За його словами, аварійні роботи з відновлення електропостачання заплановані на ранок 27 грудня.

Раніше повідомлялось, що 26 грудня внаслідок обстрілів Херсонщини російськими військами сталося дві пожежі.

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