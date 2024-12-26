Через російський обстріл без світла залишились вісім населених пунктів Херсонщини
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- Світлана Іванченко
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17:53, 26 грудня, 2024
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26 грудня через обстріли російських військ у Білозерській громаді Херсонської області без світла залишилися 8,7 тисяч абонентів.
Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, електроенергії немає у восьми населених пунктах.
«Через російський обстріл у Білозерській громаді без світла залишилися вісім населених пунктів. Пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури призвело до знеструмлення близько 8700 абонентів», — проінформував він.
За його словами, аварійні роботи з відновлення електропостачання заплановані на ранок 27 грудня.
Раніше повідомлялось, що 26 грудня внаслідок обстрілів Херсонщини російськими військами сталося дві пожежі.
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