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Обстріли Херсонщини: внаслідок атак РФ спалахнули дві пожежі

Сьогодні, 26 грудня, внаслідок обстрілів Херсонщини російськими військами сталося дві пожежі, повідомляє Головне управління ДСНС у Херсонській області.

Наслідки російських атак в Херсонській області. Фото: ДСНСНаслідки російських атак в Херсонській області. Фото: ДСНС
Наслідки російських атак в Херсонській області. Фото: ДСНСНаслідки російських атак в Херсонській області. Фото: ДСНС
Наслідки російських атак в Херсонській області. Фото: ДСНСНаслідки російських атак в Херсонській області. Фото: ДСНС

У Білозерці через обстріли зайнялася пожежа в багатоквартирному будинку. Вогонь охопив кімнату та два балкони. Рятувальники евакуювали мешканця з оселі та ліквідували загоряння на площі 20 квадратних метрів. Ніхто не постраждав.

Наслідки російських атак в Херсонській області. Фото: ДСНСНаслідки російських атак в Херсонській області. Фото: ДСНС
Наслідки російських атак в Херсонській області. Фото: ДСНСНаслідки російських атак в Херсонській області. Фото: ДСНС
Наслідки російських атак в Херсонській області. Фото: ДСНСНаслідки російських атак в Херсонській області. Фото: ДСНС

Ще одна пожежа виникла у селі Комишани. Один із снарядів влучив на приватне подвір’я, зруйнувавши господарську споруду. Вогонь знищив дерев’яні конструкції та два легкових автомобілі. Рятувальники оперативно загасили пожежу.

Нагадаємо, що російські війська 25 грудня обстріляли 27 населених пунктів Херсонської області.

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