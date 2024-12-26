Росія обстріляла 27 населених пунктів Херсонщини: двоє поранених

Наслідки обстрілу Херсона, фото: Суспільне

Російські війська минулої доби 25 грудня обстріляли 27 населених пунктів Херсонської області.

Про це вранці 26 грудня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Внаслідок російської збройної агресії поранення отримали двоє людей.

Також 25 грудня, Росія обстріляла з міномету Миколаївську область. За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, зранку під мінометним обстрілом була акваторія Очаківської громади.