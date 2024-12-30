Через російський обстріл на Херсонщині постраждав чоловік

Обстріл Херсонщини. Ілюстраційне фото: Херсонська ОВА

Вдень 30 грудня російські війська атакували з артилерії Білозерку Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що 36-річний чоловік, який перебував на вулиці, дістав вибухову травму, контузію та уламкове поранення чола.

«Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, за рік внаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула 251 людина, майже дві тисячі дістали поранення, серед них 50 дітей.