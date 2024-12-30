Через російський обстріл на Херсонщині постраждав чоловік
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- Даріна Мельничук
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16:46, 30 грудня, 2024
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Вдень 30 грудня російські війська атакували з артилерії Білозерку Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що 36-річний чоловік, який перебував на вулиці, дістав вибухову травму, контузію та уламкове поранення чола.
«Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, за рік внаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула 251 людина, майже дві тисячі дістали поранення, серед них 50 дітей.
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