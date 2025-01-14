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У Херсоні загорілась багатоповерхівка через російський обстріл

Внаслідок обстрілу Херсона загорілась багатоповерхівка. Фото: ДСНСВнаслідок обстрілу Херсона загорілась багатоповерхівка. Фото: ДСНС

Ввечері 14 січня російські війська атакували передмістя Херсона. Внаслідок обстрілу сталась пожежа в багатоповерхівці.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Херсонській області.

Зазначається, що росіяни запустили безпілотник в одну з квартир багатоповерхівки.

«Не дивлячись на загрозу повторних ворожих атак, херсонським вогнеборцям вдалось оперативно загасити пожежу», — додали у повідомленні.

Крім цього, ввечері армія РФ атакувала село Білозерка. Через влучання боєприпасу на приватне подвірʼя загорівся гараж та автомобіль.

Внаслідок обстрілу Херсона загорілась багатоповерхівка. Фото: ДСНСВнаслідок обстрілу Херсона загорілась багатоповерхівка. Фото: ДСНС
Внаслідок обстрілу Херсона загорілась багатоповерхівка. Фото: ДСНСВнаслідок обстрілу Херсона загорілась багатоповерхівка. Фото: ДСНС
Внаслідок обстрілу Херсона загорілась багатоповерхівка. Фото: ДСНСВнаслідок обстрілу Херсонщини загорівся гараж. Фото: ДСНС
Внаслідок обстрілу Херсона загорілась багатоповерхівка. Фото: ДСНСВнаслідок обстрілу Херсонщини загорівся автомобіль. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Херсонській області від дронових атак постраждали ще дві людини: у селищі Текстильному — 58-річний чоловік, а у місті Берислав — 88-річна жінка, яку госпіталізували у тяжкому стані.

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