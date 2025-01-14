У Херсоні загорілась багатоповерхівка через російський обстріл
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- Даріна Мельничук
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19:12, 14 січня, 2025
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Ввечері 14 січня російські війська атакували передмістя Херсона. Внаслідок обстрілу сталась пожежа в багатоповерхівці.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Херсонській області.
Зазначається, що росіяни запустили безпілотник в одну з квартир багатоповерхівки.
«Не дивлячись на загрозу повторних ворожих атак, херсонським вогнеборцям вдалось оперативно загасити пожежу», — додали у повідомленні.
Крім цього, ввечері армія РФ атакувала село Білозерка. Через влучання боєприпасу на приватне подвірʼя загорівся гараж та автомобіль.
Нагадаємо, у Херсонській області від дронових атак постраждали ще дві людини: у селищі Текстильному — 58-річний чоловік, а у місті Берислав — 88-річна жінка, яку госпіталізували у тяжкому стані.
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