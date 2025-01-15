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У Херсоні за два тижні січня народилося вдвічі більше дітей, ніж у аналогічний період грудня

У Херсоні за два тижні січня народилося вдвічі більше дітей, ніж за грудень, фото з сайту «Главком»У Херсоні за два тижні січня народилося вдвічі більше дітей, ніж за грудень, фото з сайту «Главком»

З 1 по 14 січня у міському перинатальному центрі Херсона на світ з’явилося 10 немовлят — 6 хлопчиків і 4 дівчинки. Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період грудня.

Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Це вдвічі більше, ніж за першу половину грудня. Вітаємо щасливі родини із поповненням. Бажаємо новим херсонцям і херсонкам міцного здоров’я, щасливого дитинства та мирного майбутнього у вільній квітучій Україні. Просимо батьків до стабілізації ситуації у нашій прифронтовій громаді подбати про тимчасове перебування малюків на більш безпечних територіях», — написав Роман Мрочко.

Нагадаємо, у 2024 році в Миколаївській області усиновлено 31 дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування. Загалом, щороку в Миколаївській області спостерігається зниження кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

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