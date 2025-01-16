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Російський дрон атакував автівку у Херсоні, рятувальники загасили пожежу

Рятувальники ліквідують пожежу у Херсоні, після атаки російського дрону. Фото: ДСНС в Херсонській областіРятувальники ліквідують пожежу у Херсоні, після атаки російського дрону. Фото: ДСНС в Херсонській області

У Херсоні рятувальники загасили автівку, яка зайнялась через атаку російського БПЛА. 

Як повідомили в ДСНС, російські війська скинули вибухівку на автомобіль, що рухався вулицею.

«Окупанти продовжують терор мирного населення. В одному з районів міста БПЛА влучив у автомобіль, що рухався вулицею. Автівку миттю охопило полум’я», — говориться в повідомленні. 

Зазначається, що рятувальники швидко загасили пожежу, обійшлося без постраждалих.

Рятувальники ліквідують пожежу у Херсоні, після атаки російського дрону. Фото: ДСНС в Херсонській областіРятувальники ліквідують пожежу у Херсоні, після атаки російського дрону. Фото: ДСНС в Херсонській області
Рятувальники ліквідують пожежу у Херсоні, після атаки російського дрону. Фото: ДСНС в Херсонській областіРятувальники ліквідують пожежу у Херсоні, після атаки російського дрону. Фото: ДСНС в Херсонській області
Рятувальники ліквідують пожежу у Херсоні, після атаки російського дрону. Фото: ДСНС в Херсонській областіРятувальники ліквідують пожежу у Херсоні, після атаки російського дрону. Фото: ДСНС в Херсонській області

Нагадаємо, що російські війська минулої доби, 15 січня, обстріляли 36 населених пунктів Херсонської області, через що загинули троє людей, 10 отримали поранення.

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