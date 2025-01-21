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«Бронь» за $1 тисячу: в Одесі експредставника громадського формування підозрюють у корупції

Затримання підозрюваного у корупційній діяльності в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратураЗатримання підозрюваного у корупційній діяльності в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі колишнього представника одного з міських громадських формувань підозрюють у корупції та видачі фіктивних посвідчень.

Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, підозрюваний організував незаконну схему, пропонуючи військовозобов’язаним отримати «бронь» від мобілізації. Вартість таких послуг становила від 600 до однієї тисячі доларів.

За ці кошти він обіцяв оформити посвідчення, які надають статус працівника громадського формування. Це дозволяло б уникати мобілізації, перевірок військово-облікових документів та  безперешкодно пересуватись містом.

Крім того, підозрюваний гарантував «вирішення питань» у разі конфліктів із правоохоронцями або представниками військкоматів на блокпостах.

Правоохоронці задокументували дві оборудки, під час яких підозрюваний отримав 600 і 700 доларів. Його затримали під час отримання хабаря від другого клієнта.

Готівка та документи, які були вилученні при затриманні підозрюваного. Фото: Одеська обласна прокуратураГотівка та документи, які були вилученні при затриманні підозрюваного. Фото: Одеська обласна прокуратура
Затримання підозрюваного у корупційній діяльності в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратураЗатримання підозрюваного у корупційній діяльності в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура
Готівка та документи, які були вилученні при затриманні підозрюваного. Фото: Одеська обласна прокуратураГотівка та документи, які були вилученні при затриманні підозрюваного. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, що прикордонники затримали групу киян, які вдягли камуфляж та намагалися потрапити до молдовського Придністров'я. Чоловікам загрожує штраф або адміністративний арешт.

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