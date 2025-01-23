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Антимонопольний комітет виявив порушення у сфері перевезень у Миколаєві

У Миколаєві виявили порушення в сфері перевезень. Архівне фото: «МикВісті»У Миколаєві виявили порушення в сфері перевезень. Архівне фото: «МикВісті»

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради не провів конкурс з визначення автомобільного перевізника на певних автобусних маршрутах, чим порушив вимоги чинного законодавства у цій сфері. 

Про це повідомляє Південне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.

Зазначається, що перевізників, які наразі здійснюють перевезення пасажирів автобусами на території Миколаївської територіальної громади, обрали без проведення конкурсу.

АМКУ надала виконкому рекомендацї, іспрямовані на припинення бездіяльності, що містить ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Про результати розгляду рекомендацій Миколаївська міськрада має повідомити Відділення протягом 90 днів з дня їх отримання.

Нагадаємо, у 2025 році Миколаїв має отримати 26 нових автобусів від турецького виробника.

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