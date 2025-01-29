  • середа

    29 січня, 2025

  • 8.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 січня , 2025 середа

  • Миколаїв • 8.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Херсонщині через обстріли за добу загинули двоє людей, 14 — поранені

Обстріл Херсонщини, фото: Сергій НужненкоОбстріл Херсонщини, фото: Сергій Нужненко

Російські війська упродовж доби з рідних видів озброєння били по 38 населених пунктах Херсонської області.

Про це вранці 29 січня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Внаслідок російської збройної агресії двоє людей загинули, ще 14 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Крім цього, пошкоджені дві багатоповерхівки, 19 приватних будинків, газопровід, гараж, складське приміщення та транспортні засоби.

Удар по Миколаєву 28 січня: що відомо

Нагадаємо, увечері 28 січня, в Миколаєві пролунали два вибухи пролунали

Згодом, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що викликів екстрених служб не було.

О 20:36 Олександр Сєнкевич повідомив, що є влучання по приватному підприємству. 

Пізніше Віталій Кім написав, що через удар загинули дві жінки — працівниці підприємства.

Згодом, рятувальники повідомили, про завершення розбору завалів після ракетного удару по підприємству в Миколаєві.

Останні новини про: Війна в Україні

Рятувальники завершили розбір завалів після ракетного удару по Миколаєву
Ракетний удар по Миколаєву: росіяни били по підприємству «Іскандером»
Вночі російські війська завдали удару по Одещині: є руйнування припортової інфраструктури
Реклама

Читайте також:

новини

Ще 9 тролейбусів з автономним ходом надійдуть до Миколаєва у травні 2025 року

Юлія Бойченко
новини

У міськраді Миколаєва обговорили проєкт створення нового індустріального парку на 190 гектарів

Аліна Квітко
новини

«Нові укриття в школах та лікарнях», — в Управлінні капбудівництва Миколаєва назвали пріоритет роботи у 2025 році

Юлія Бойченко
новини

Відбудувати зруйнований фасад гімназії Аркаса у Миколаєві планують до кінця 2025 року

Юлія Бойченко
новини

Щоб адаптувати Миколаївщину до змін клімату, потрібно 7 років витрачати по ₴1 млрд, — брифінг ОВА

Юлія Бойченко

Останні новини про: Війна в Україні

Вночі російські війська завдали удару по Одещині: є руйнування припортової інфраструктури
Ракетний удар по Миколаєву: росіяни били по підприємству «Іскандером»
Рятувальники завершили розбір завалів після ракетного удару по Миколаєву

Ракетний удар по Миколаєву: росіяни били по підприємству «Іскандером»

Низка вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через поточний ремонт: адреси

Ще 9 тролейбусів з автономним ходом надійдуть до Миколаєва у травні 2025 року

У Берліні відкрили виставку евакуйованих картин з Одеси