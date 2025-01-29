На Херсонщині через обстріли за добу загинули двоє людей, 14 — поранені

Обстріл Херсонщини, фото: Сергій Нужненко

Російські війська упродовж доби з рідних видів озброєння били по 38 населених пунктах Херсонської області.

Про це вранці 29 січня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Внаслідок російської збройної агресії двоє людей загинули, ще 14 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Крім цього, пошкоджені дві багатоповерхівки, 19 приватних будинків, газопровід, гараж, складське приміщення та транспортні засоби.

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Удар по Миколаєву 28 січня: що відомо

Нагадаємо, увечері 28 січня, в Миколаєві пролунали два вибухи пролунали.

Згодом, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що викликів екстрених служб не було.

О 20:36 Олександр Сєнкевич повідомив, що є влучання по приватному підприємству.

Пізніше Віталій Кім написав, що через удар загинули дві жінки — працівниці підприємства.

Згодом, рятувальники повідомили, про завершення розбору завалів після ракетного удару по підприємству в Миколаєві.