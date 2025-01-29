Російські військові з дрона атакували двох жителів Херсонщини

Наслідки попередніх обстрілів Херсонщини, архівне фото: Херсонська ОВА

Сьогодні, 29 січня, у Садовому Херсонської області російські військові з дрона атакували двох місцевих жителів.

Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, наразі вони у лікарні.

«У Садовому близько 18:20 російські окупанти з дрона атакували мирних жителів. Мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримали чоловік і жінка. Наразі вони ушпиталені. Триває дообстеження», – написав він.

Удар по Миколаєву 28 січня

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Нагадаємо, увечері 28 січня в Миколаєві пролунали два вибухи.

Згодом, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що викликів екстрених служб не було.

О 20:36 Олександр Сєнкевич повідомив, що є влучання по приватному підприємству.

Пізніше Віталій Кім написав, що через удар загинули дві жінки — працівниці підприємства.

Згодом, рятувальники повідомили, про завершення розбору завалів після ракетного удару по підприємству в Миколаєві.