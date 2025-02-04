У Миколаєві чотири ОСББ вже подали заявки на участь у програмі Револьверного фонду

Директорка департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Алла Луцька. Фото: «МикВісті»

Програма Револьверного фонду енергоефективних міст, до якої Миколаїв приєднався 30 жовтня 2024 року, вже отримала перші чотири заявки від ОСББ. Процес має стартувати у травні.

Про це у вівторок, 4 лютого, під час брифінгу розповіла директорка департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Алла Луцька, пишуть «МикВісті».

Посадовиця нагадала, що Миколаїв затвердив програму у жовтні 2024 року. Депутатський корпус виділив на неї 3 мільйони гривень.

— Це теж наше досягнення. Виділили кошти, депутатський корпус підтримав, майже одноголосно, за що я їм вдячна за таку потужну підтримку, 3 мільйона гривень ми передаємо до револьверного фонду Асоціації міст України. Користувачі — це наші ОСББ, об'єднання громадян. Якщо у них не вистачає коштів чи з якихось причин вони не можуть потрапити до програми Енергодім, вони можуть звернутися за цими коштами на основі повернення, але без відсотків, — пояснила Луцька.

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Вона пояснила, що наразі завершується оформлення всіх необхідних документів, а з травня програма має запрацювати на повну. Крім того, створено спеціальну комісію, яка розглядатиме заявки та контролюватиме розподіл коштів.

— На цей рік нам виділили 3 мільйони, ми ще не передали їх до Агентства енергоефективності, але ми підписали ряд документів і створили комісію, яка буде відбирати на місці, акумулювати заявки. Будемо дивитись, на що планують витратити, це все таки гроші міста. На сьогодні в нас є 4 ОСББ, які подали заявки, — додала Алла Луцька.

Що для Миколаєва означає вступ до Револьверного фонду?

Револьверний фонд — це грошовий фонд, створений для фінансування певних проєктів, наприклад, енергоефективності в містах. Гроші з фонду використовуються на реалізацію проєктів, а потім повертаються у фонд. Повернені кошти знову використовуються для фінансування нових проєктів, що дозволяє постійно підтримувати нові ініціативи без додаткових витрат.

Зазначимо, що вступ до револьверного фонду має допомогти місцевим ОСББ отримати доступні кредити для капітальних ремонтів і термомодернізації будинків.

Як раніше зазначала в.о. директора комунальної установи «Центр енергоефективності міста Миколаєва» Ольга Гавеля, вже зараз є заявки від ОСББ на суму понад 1,5 мільйона гривень на участь у програмі.

У рамках цієї програми передбачається запровадження конкурсу для відбору позичальників, яким надаватиметься фінансова допомога. Після розгляду заяв від голів ОСББ спеціальна комісія вирішуватиме, кому і в якому обсязі надавати кошти. ОСББ можуть отримати безвідсоткову поворотну фінансову допомогу терміном на 12 місяців.

Нагадаємо, що у 2023 році у Миколаєві планували створити револьверний фонд для фінансування ОСББ, кошти з якого будуть виділяти на проєкти з відновлення. Планувалось, що джерелами фінансування револьверного фонду стануть міжнародні організації та фонди.