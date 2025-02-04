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Чоловік втратив слух через російський обстріл села на Херсонщині

Обстріл Херсонщини, фото: Херсонська ОВАОбстріл Херсонщини, фото: Херсонська ОВА

30 січня через російський обстріл Зеленівки, що на Херсонщині, постраждав місцевий житель.

Як повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, чоловік отримав вибухову травму та втратив слух.

«До лікарні звернувся чоловік, який постраждав через російський обстріл Зеленівки 30-го січня. У 38-річного місцевого жителя діагностували вибухову травму та втрату слуху. Його стан оцінюють як середньої тяжкості. Потерпілий – під наглядом медиків», – повідомляє пресслужба.

Нагадаємо, у Херсонській області минулої доби, 3 лютого, внаслідок російських ударів одна людина загинула і ще дев'ятеро зазнали поранень. За словами голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександра Прокудіна, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 приватних будинків. Також росіяни понівечили приватні автомобілі.

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