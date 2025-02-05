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Росіяни завдали ракетного удару по Одещині: загинув чоловік, другий — у важкому стані

Наслідки російської атаки по Одещині 5 лютого 2025 року. Фото: Одеська ОВАНаслідки російської атаки по Одещині 5 лютого 2025 року. Фото: Одеська ОВА

Ввечері 5 лютого російські війська атакували Одеський район ракетою, внаслідок чого загинув чоловік, ще один — у важкому стані.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, удар прийшовся по житловому недобудованому будинку, в цей час чоловіки проходили поруч будівлі. 

«В Одеському районі внаслідок російської ракетної атаки по житловому недобудованому будинку загинув чоловік, ще один — у тяжкому стані в лікарні. Обидва випадково проходили поруч із будинком», — написав він.

За його словами, наразі на місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 лютого, російські війська дронами та артилерію 30 разів атакували Херсонщину. Загинув чоловік, ще 17 людей отримали поранення.

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