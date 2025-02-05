Росіяни завдали ракетного удару по Одещині: загинув чоловік, другий — у важкому стані
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- Світлана Іванченко
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20:50, 05 лютого, 2025
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Ввечері 5 лютого російські війська атакували Одеський район ракетою, внаслідок чого загинув чоловік, ще один — у важкому стані.
Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, удар прийшовся по житловому недобудованому будинку, в цей час чоловіки проходили поруч будівлі.
«В Одеському районі внаслідок російської ракетної атаки по житловому недобудованому будинку загинув чоловік, ще один — у тяжкому стані в лікарні. Обидва випадково проходили поруч із будинком», — написав він.
За його словами, наразі на місці працюють екстрені служби.
Нагадаємо, що сьогодні, 5 лютого, російські війська дронами та артилерію 30 разів атакували Херсонщину. Загинув чоловік, ще 17 людей отримали поранення.
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