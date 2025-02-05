Російські війська атакували Херсонщину 30 разів: є загиблий та 17 поранених

Наслідки російських атак по Херсонщині 5 лютого 2025 року. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Сьогодні, 5 лютого, російські війська дронами та артилерію 30 разів атакували Херсонщину. Загинув чоловік, ще 17 людей отримали поранення.

У обласній прокуратурі повідомили про наслідки російських ударів, серед поранених поліцейські.

«Станом на 17:30 відомо про загиблого чоловіка та 17 постраждалих людей: 14 цивільних та троє працівників поліції. Так, у Антонівці, внаслідок атаки дрона загинув 52-річний чоловік. Впродовж дня ще вісім цивільних та троє поліцейських було поранено. У Херсоні постраждало п'ять цивільних. У Гаврилівці Бериславського району внаслідок артилерійського обстрілу поранено одного цивільного», — йдеться у повідомленні.

Наслідки російських атак по Херсонщині 5 лютого 2025 року. Фото: Херсонська обласна прокуратура Наслідки російських атак по Херсонщині 5 лютого 2025 року. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Також відомо про 17 зруйнованих та пошкоджених цивільних об’єктів, серед яких приватні будинки та автомобілі. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Раніше повідомлялось, що у селищі Антонівка 78-річна жінка отримала вибухову травму та уламкове поранення передпліччя внаслідок атаки російського дрона.