Російські війська атакували Херсонщину 30 разів: є загиблий та 17 поранених
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- Світлана Іванченко
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18:13, 05 лютого, 2025
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Сьогодні, 5 лютого, російські війська дронами та артилерію 30 разів атакували Херсонщину. Загинув чоловік, ще 17 людей отримали поранення.
У обласній прокуратурі повідомили про наслідки російських ударів, серед поранених поліцейські.
«Станом на 17:30 відомо про загиблого чоловіка та 17 постраждалих людей: 14 цивільних та троє працівників поліції. Так, у Антонівці, внаслідок атаки дрона загинув 52-річний чоловік. Впродовж дня ще вісім цивільних та троє поліцейських було поранено. У Херсоні постраждало п'ять цивільних. У Гаврилівці Бериславського району внаслідок артилерійського обстрілу поранено одного цивільного», — йдеться у повідомленні.
Також відомо про 17 зруйнованих та пошкоджених цивільних об’єктів, серед яких приватні будинки та автомобілі. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження.
Раніше повідомлялось, що у селищі Антонівка 78-річна жінка отримала вибухову травму та уламкове поранення передпліччя внаслідок атаки російського дрона.
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