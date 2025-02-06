Правоохоронці розслідують воєнний злочин після удару по Одещині, де загинув чоловік та поранено 19-річного хлопця
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- Марія Хаміцевич
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10:07, 06 лютого, 2025
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На Одещині розпочали розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини.
Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, 5 лютого о 18:15 російські війська завдали ракетного удару по місту Південне. Внаслідок атаки загинув 39-річний місцевий житель, а 19-річний хлопець отримав поранення.
Удар пошкодив 11-поверхову недобудову, житлові будинки, мінімаркет та кафе. За попередніми даними, росіяни застосували авіаційну ракету. Її тип встановлюється.
Правоохоронці фіксували наслідки російського обстрілу. Також триває підрахунок руйнувань.
Також 5 лютого російська армія атакувала Миколаївську область, використовуючи FPV-дрони.
Крім цього, внаслідок російських обстрілів 5 лютого на Херсонщині за добу загинула людина, ще 18 отримали поранення.
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