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Правоохоронці розслідують воєнний злочин після удару по Одещині, де загинув чоловік та поранено 19-річного хлопця

На Одещині розпочали розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини.

Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, 5 лютого о 18:15 російські війська завдали ракетного удару по місту Південне. Внаслідок атаки загинув 39-річний місцевий житель, а 19-річний хлопець отримав поранення.

Удар пошкодив 11-поверхову недобудову, житлові будинки, мінімаркет та кафе. За попередніми даними, росіяни застосували авіаційну ракету. Її тип встановлюється.

Правоохоронці фіксували наслідки російського обстрілу. Також триває підрахунок руйнувань.

Наслідки обстрілу Південного на Одещини 5 лютого, фото: Одеська обласна прокуратураНаслідки обстрілу Південного на Одещини 5 лютого, фото: Одеська обласна прокуратура
Наслідки обстрілу Південного на Одещини 5 лютого, фото: Одеська обласна прокуратураНаслідки обстрілу Південного на Одещини 5 лютого, фото: Одеська обласна прокуратура
Наслідки обстрілу Південного на Одещини 5 лютого, фото: Одеська обласна прокуратураНаслідки обстрілу Південного на Одещини 5 лютого, фото: Одеська обласна прокуратура

Також 5 лютого російська армія атакувала Миколаївську область, використовуючи FPV-дрони.

Крім цього, внаслідок російських обстрілів 5 лютого на Херсонщині за добу загинула людина, ще 18 отримали поранення.

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На Херсонщині через російські удари поранені двоє людей
Росія FPV-дронами атакувала громаду на Миколаївщині
Через російські обстріли на Херсонщині загинула людина, ще 18 — поранені
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