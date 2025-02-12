Під час пожежі в пансіонаті для людей похилого віку на Одещині загинули троє людей

Пожежа в будівлі геріатричного пансіонату в селі Малігонове на Одещині, фото: ДСНС

На Одещині 11 лютого близько 21:00 сталася пожежа в будівлі геріатричного пансіонату в селі Малігонове Березівського району. Відомо про трьох загиблих.

Вогонь охопив 100 квадратних метрів одноповерхової будівлі пансіонату, повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеськiй областi.

До прибуття пожежників з будівлі евакуювали 17 людей. Шість із них отримали отруєння продуктами горіння та були госпіталізовані. До лікарні відправили й інших мешканців закладу.

Пожежу вдалося ліквідувати, однак тривали пошуки ще трьох людей. Пізніше їхні тіла виявили рятувальники.

Пожежа в будівлі геріатричного пансіонату в селі Малігонове на Одещині, фото: ДСНС Пожежа в будівлі геріатричного пансіонату в селі Малігонове на Одещині, фото: ДСНС Пожежа в будівлі геріатричного пансіонату в селі Малігонове на Одещині, фото: ДСНС

За інформацією пресслужби поліції, загиблі чоловіки попередньо — мешканці пансіонату віком 53, 76 та 77 років. Вони не могли самостійно пересуватися.

Причина пожежі наразі встановлюється. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки. Тіла направили на судово-медичну експертизу. Також слідчі призначили низку інших судових експертиз, зокрема, пожежно-технічну та експертизу безпеки життєдіяльності.

Зазначається, що поліцейські опитують 17 евакуйованих, які зараз перебувають у лікарні, встановлюють додаткових свідків події, вивчають вилучену документацію щодо правової діяльності підприємства. Слідство триває.

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку року на Миколаївщині сталося 160 пожеж, це майже на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.