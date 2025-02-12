Побив інспектора з паркування: поліція підозрює жителя Миколаєва

Жителя Миколаєва підозрюють за побиття інспектора з паркування. Фото: Поліція Тернопільської області

У Миколаєві перехожий побив інспектора з паркування та втік з місця події. Правоохоронці встановили підозрюваного.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

За даними поліції, інцидент сталася наприкінці грудня минулого року.

«Чоловік, побачивши службову особу, яка складала постанову відносно водія легковика за порушення правил паркування, підійшов до нього та наніс численні удари по голові. Після скоєного він втік із місця події», — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що до побиття інспектора причетний 47-річний місцевий житель. Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок». Чоловіку загрожує до 5 років увʼязнення.

Нагадаємо, в Управлінні транспорту нагадали порушникам, які намагаються конфліктувати з інспекторами, може загрожувати адміністративна та кримінальна відповідальність.