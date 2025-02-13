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Росія атакувала припортову інфраструктуру Одещини: одна людина постраждала

Росія атакувала Одещину в ніч на 13 лютого. Фото: ДСНСРосія атакувала Одещину в ніч на 13 лютого. Фото: ДСНС

У ніч на 13 лютого російські війська атакували Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина.

Про це повідомив голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, пошкоджена припортова інфраструктура та навчальний заклад, що не працює.

«Також осколками було уражено автомобіль, всередині якого перебувала жінка. Вона отримала уламкове поранення стегна, у стані середньої ступеню важкості госпіталізована до лікарні. Медиками надається вся необхідна допомога», — пише він.

Росія атакувала Одещину в ніч на 13 лютого. Фото: ДСНСРосія атакувала Одещину в ніч на 13 лютого. Фото: ДСНС
Росія атакувала Одещину в ніч на 13 лютого. Фото: ДСНСРосія атакувала Одещину в ніч на 13 лютого. Фото: ДСНС

Пізніше Одеська обласна прокуратура та Ізмаїльська окружна прокуратура розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів унаслідок нічної атаки РФ на припортову та цивільну інфраструктуру, що передбачає частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України. 

Слідство встановило, що пошкоджені також житлові будинки та подвірʼя приватного домоволодіння.

Росія атакувала Одещину в ніч на 13 лютого. Фото: Одеська обласна прокуратураРосія атакувала Одещину в ніч на 13 лютого. Фото: Одеська обласна прокуратура
Росія атакувала Одещину в ніч на 13 лютого. Фото: Одеська обласна прокуратураРосія атакувала Одещину в ніч на 13 лютого. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, у ніч на 13 лютого сили протиповітряної оборони знищили вісім безпілотників Shahed 131/136 над Миколаївською областю.

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