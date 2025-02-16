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Комунальні служби ліквідували наслідки обстрілу в Центральному районі Миколаєва

Наслідки нічної атаки на Миколаїв, фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв, фото: «МикВісті»

Комунальні служби Миколаєва ліквідували наслідки російського обстрілу у Центральному районі міста.

Про це повідомив  міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич в телемарафоні «Єдині новини». 

«Комунальні служби оперативно відреагували та ліквідували наслідки обстрілу. У Центральному районі пошкоджено 18 нежитлових об'єктів, серед яких магазини, ресторани та бізнес-центри», – сказав Олександр Сєнкевич.

Крім того, він додав, що також росіяни атакували Заводський район:

«На місці працюють всі комунальні служби, наші комунальні підприємства «Пілот», «Миколаївські парки», «ЕЛУ автодоріг». Всім роздається допомога. В першу чергу, адміністрації району зараз займаються питанням закриття вікон жителів осб-плитами. Обійшлось без жертв, слава Богу, єдиний постраждалий наразі отримує медичну допомогу».

Обстріл Миколаєва 16 лютого: що відомо

16 лютого о 0:50 пролунав перший вибух у Миколаєві. Згодом стало відомо, що місто під атакою дронів. До 1:42 у Миколаєві пролунали ще шість вибухів. 

Вранці начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.

Крім того, внаслідок атаки поранення отримав 64-річний чоловік. Його госпіталізували, і наразі його стан оцінюється як задовільний.

Згодом стало відомо, що внаслідок нічного російського обстрілу частина мешканців міста залишилася без теплопостачання.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, наразі ведуться роботи з оцінки пошкоджень та відновлення подачі тепла. Наразі без теплопостачання залишається 46 тисяч абонентів.

Згодом міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що вночі російські військові атакували Миколаївську ТЕЦ. 

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