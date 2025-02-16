«Треба дотискати Росію до миру»: Зеленський відреагував на удар по Миколаєву

Володимир Зеленський відреагував на удар по Миколаєву. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний російський удар по Миколаєву.

Він зазначив, що цей удар ще раз доводить, що «росіяни воюють саме проти наших людей, проти життя в Україні»

«Звичайне українське місто, звичайна цивільна інфраструктура. Це не має жодного відношення до бойових дій та ситуації на фронті, це ще раз доводить, що росіяни воюють саме проти наших людей, проти життя в Україні. І воюють підло, не збавляючи тиску. Так не роблять ті, хто дійсно хоче відновлення миру та готується до перемовин. Треба дотискати Росію до миру. Нещодавній удар «шахеда» по укриттю на Чорнобильській АЕС, цей удар по Миколаєву, усі інші подібні російські удари мають призводити до сильної реакції, до сильної нашої взаємодії – усіх партнерів – і до спільної роботи заради примусу Росії до миру», – написав він.

Обстріл Миколаєва 16 лютого: що відомо

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16 лютого о 0:50 пролунав перший вибух у Миколаєві. Згодом стало відомо, що місто під атакою дронів. До 1:42 у Миколаєві пролунали ще шість вибухів.

Вранці начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.

Крім того, внаслідок атаки поранення отримав 64-річний чоловік. Його госпіталізували, і наразі його стан оцінюється як задовільний.

Згодом стало відомо, що внаслідок нічного російського обстрілу частина мешканців міста залишилася без теплопостачання.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, наразі ведуться роботи з оцінки пошкоджень та відновлення подачі тепла. Наразі без теплопостачання залишається 46 тисяч абонентів.

Крім того, у Миколаєві через російський обстріл проспект Центральний буде частково перекритий в районі вулиці Малої Морської.

Олександр Сєнкевич додав, що рух зі сторони Автовокзалу по проспекту – без змін. У сторону Автовокзалу тролейбуси курсуватимуть по Великій Морській через Аркасівське кільце до вулиці Садової і далі вже за маршрутом.

Згодом Президент України Володимир Зеленський повідомив, що понад сто тисяч людей у Миколаєві залишились без опалення внаслідок удару російського «шахеда».