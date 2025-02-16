В Миколаєві запускають два нові автобуси на маршрут №79
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- Анна Гакман
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22:37, 16 лютого, 2025
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З 17 лютого у Миколаєві на маршруті №79 (мкрн Варварівка — «Велам») почнуть працювати два додаткові автобуси.
Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, це дозволить збільшити кількість рейсів.
«Друзі, відзавтра випускаємо додаткові два автобуси маршруту №79 (мкрн Варварівка — «Велам»), чим збільшуємо кількість рейсів маршруту. Трохи згодом додамо більше вечірніх рейсів», — написав Сєнкевич.
Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, у Миколаєві вийшов на маршрут тролейбус №8 до мікрорайону Матвіївка. До обіду маршрутом встигли скористатися майже одна тисяча пасажирів.
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