В Миколаєві запускають два нові автобуси на маршрут №79

З 17 лютого у Миколаєві на маршруті №79 (мкрн Варварівка — «Велам») почнуть працювати два додаткові автобуси.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, це дозволить збільшити кількість рейсів.

«Друзі, відзавтра випускаємо додаткові два автобуси маршруту №79 (мкрн Варварівка — «Велам»), чим збільшуємо кількість рейсів маршруту. Трохи згодом додамо більше вечірніх рейсів», — написав Сєнкевич.

Розклад автобусного руху, ілюстрація: КП «Миколаївпастранс»

Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, у Миколаєві вийшов на маршрут тролейбус №8 до мікрорайону Матвіївка. До обіду маршрутом встигли скористатися майже одна тисяча пасажирів.