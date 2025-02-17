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За тиждень російські війська запустили майже 2 тисячі дронів по Херсонщині

Наслідки обстрілів Херсонщини. Архівне фото: Суспільне. ХерсонНаслідки обстрілів Херсонщини. Архівне фото: Суспільне. Херсон

Майже дві тисячі дронів запустили російські війська по Херсонщині впродовж минулого тижня. Близько 80% БпЛА знищили українські військові. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

«Майже дві тисячі дронів ворог запустив по Херсонщині впродовж минулого тижня.  Завдяки професіоналізму бійців, які боронять наш регіон, близько 80% БпЛА вдалося приземлити», — зазначив він.

Згідно з інфографікою, за тиждень російські війська 1965 разів дронами атакували область. З них 814 — Херсонську громаду.

Обстріли Херсонщини російськими дронами. Інфографіка: Херсонська ОВАОбстріли Херсонщини російськими дронами. Інфографіка: Херсонська ОВА

Раніше повідомлялось, що внаслідок російських атак на Херсонщині поранено двоє поліцейських.

Крім того, упродовж 16 лютого російські війська обстрілювали цивільну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів. Росіяни били по житлових кварталах та автотранспорту з артилерії, реактивних систем залпового вогню та БпЛА.

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