Двоє поліцейських поранені через російські обстріли Херсонщини

Російські атаки на Херсонщині: двоє поліцейських поранено, ілюстративне фото з сайту Запорізької ОВА

Внаслідок російських атак на Херсонщині поранено двоє поліцейських.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Як відомо, упродовж минулої доби російські війська обстрілювали цивільну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів. Росіяни били по житлових кварталах та автотранспорту з артилерії, реактивних систем залпового вогню та БпЛА.

«Військові РФ атакували FPV-дроном поліцейських у Корабельному районі. Двоє правоохоронців отримали осколкові поранення. Наразі загрози їх життю немає, вони перебувають у лікарні», – повідомили у поліції.

Нагадаємо, минулої доби російські війська обстріляли Херсон та 19 населених пунктів області, в результаті чого пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

За даними голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та чотири приватні будинки.